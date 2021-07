[아시아경제 이민지 기자] 올림픽 개회식이 엿새 앞으로 다가온 가운데 일본 수도 도쿄에서 약 6개월 만에 가장 많은 코로나19 신규 확진자가 나왔다.

17일 도쿄도는 이날 새롭게 확인된 코로나19 확진자가 1410명이라고 밝혔다. 도쿄의 하루 확진자가 1000명 선을 넘은 것은 이번주 들어서만 나흘 연속이다.

이날 신규 확진자 수는 전날보다는 139명 늘어난 것으로 올해 1월 21일(1471명) 이후 약 6개월 만에 최다치를 기록했다. 인공호흡기 치료 등을 받는 도쿄 지역의 코로나19 중증 환자는 하루 새 6명 증가해 59명으로 집계됐다.

