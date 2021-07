에프앤가이드, 두나무와 첫 디지털자산지수 발표

비트코인, 이더리움, 도지코인 등 5종목 편입

[아시아경제 이민지 기자] 국내 최대의 민간지수 제공회사인 에프앤가이드가 디지털자산 거래소 ‘업비트’를 운영하고 있는 두나무와 개발한 첫 디지털자산지수인 ‘FnGuide X Dunamu TOP5 지수(이하 TOP5 지수)’를 16일 발표했다.

TOP5 지수는 업비트 원화마켓에서 거래지원 되는 디지털자산 중 시가총액 상위 다섯 종목을 선정했다. 편입 비중은 비트코인과 이더리움 각 30%, 나머지 3 종목은 동일가중 방식으로 혼합하여 산출했다. 투자 정보를 얻기 쉽지 않으며 가격의 변동성이 큰 디지털자산에 투자하는 투자자들에게 리스크를 감소시킬 수 있는 전략적인 분산투자의 방법을 제안하고자 개발되었다.

이 지수는 2017년 12월 01일을 1000.00으로 하여 계산하며, 2021년 7월14일까지의 총 수익률은 208.76%, 연환산 수익률은 37.65%이다. 변동성은 89.53 %이다. 현재 이 지수에 포함된 디지털자산은 비트코인과 이더리움을 비롯하여 리플, 에이다, 도지코인 등 다섯 종목이다.

에프앤가이드 관계자는 “그동안 디지털자산에 투자하는 투자자들이 높은 변동성에 노출되어 왔다면 퀀트 베이스 방법론에 의해 산출된 TOP5 지수를 통해 투자자들이 시장위험을 회피할 수 있는 방법을 제공받게 되기를 기대한다”고 말했다. 에프앤가이드와 두나무는 이번에 개발된 TOP5 지수를 시작으로 다양한 컨셉의 디지털자산지수를 계속 선보일 예정이다.

