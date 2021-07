미국 신규실업 수당 건수가 코로나19 사태 이후 최저치를 기록했다.

15일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 36만건으로 집계됐다. 이는 직전 주보다 2만6000건 줄어든 것으로 코로나19 사태 이후 최저다.

다만 블룸버그통신이 추산한 전문가 전망치(35만건)보다는 많았다.

