에이블씨엔씨가 15일 제아에이치앤비를 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 합병목적은 '운영 효율화 및 대외 경쟁력 강화'다. 합병비율은 1대 0이고, 합병기일은 오는 9월30일이다.

