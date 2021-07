[아시아경제 김대현 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 2,500 등락률 -1.54% 거래량 3,756,633 전일가 162,000 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 "애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close 는 15일 종속회사 카카오엔터테인먼트가 멜론컴퍼니를 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 합병목적은 '경영 효율성 증대 및 사업역량 강화'다. 이에 따른 합병비율은 1대 7.8367918이고 합병기일은 오는 9월1일이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr