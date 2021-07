코웨이, '2021 국가브랜드경쟁력지수' 정수기 부문 13년 연속 1위

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 한국생산성본부에서 주관하는 '2021 국가브랜드경쟁력지수(NBCI)' 조사에서 정수기 부문 13년 연속 1위에 올랐다고 15일 밝혔다.

국가브랜드경쟁력지수(NBCI)는 기업의 마케팅 활동을 통해 형성된 브랜드 인지도와 이미지, 충성도 등을 종합적으로 평가해 브랜드 경쟁력을 산출하는 지표다. 코웨이는 이번 조사에서 혁신 제품 개발과 전방위적 마케팅 전략을 토대로 정수기 부문 1위를 차지했다.

코웨이는 첨단 기술로 사용 편의성을 대폭 강화해 소비자 만족도가 높다는 평가를 받았다. 인기 제품인 아이콘 정수기는 혁신 냉각 기술을 적용해 크기가 획기적으로 줄었으며 소음이 적어 영국 소음저감협회 국제인증인 '콰이어트 마크'를 획득했다. 인공지능(AI) 기능을 탑재해 상태를 스스로 진단하고 이상 발견 시 해결 방법을 안내해줄 뿐만 아니라 온수 추출 등 위험상황을 음성으로 안내해준다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "혁신 기술을 접목한 제품 및 서비스 제공을 통해 코웨이가 더욱 오랫동안 신뢰받는 1등 글로벌 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

