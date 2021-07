송영길, 최재형 국민의힘 입당에 “헌정사에 안 좋은 사례”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 15일 최재형 전 감사원장의 국민의힘 입당에 대해 “헌정사에 아주 안 좋은 사례가 될 것”이라고 비판했다.

송 대표는 이날 충남 홍성 충남도청에서 열린 충남 예산정책협의회 참석 전 기자들과 만나 “본인을 감사원장으로 발탁해서 임명해준 대통령에 대한 최소한 인간적 예의와 도리에 의사표시가 있어야한다”며 이같이 말했다.

그는 “감사원장을 그만둔 지 17일 만에 야당에 입당하는 행위를 비추어볼 때 당시 정치적 편향은 야당 정치인이 되기 위한 고도의 정치적 행위로 의심된다”며 “그것에 대해 납득할만한 설명이 국민에게 있어야한다”고 꼬집었다.

그러면서 “고도의 정치적 독립이 요구되는 권력기관의 정점에 있었던 분들은 그것을 명예로 알고 사회 봉사활동을 하는 것이 그 공직에 일하는 후배에게 귀감이 된다고 생각한다”며 “대통령 후보로 나가버리면 그동안 자신의 모든 행위가 정치적 행위, 본인의 정치적 야심을 채우기 위한 사전 선거운동으로 의심받을 수밖에 없다”고 덧붙였다.

