이낙연 측 "최재형, '文정부 초대 감사원장' 타이틀이 아깝다" 비판

[아시아경제 오주연 기자] 최재형 전 감사원장이 15일 국민의힘에 입당한 것과 관련해 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 측이 "'문재인 정부 초대 감사원장'이라는 타이틀이 아깝다"며 최 전 감사원장을 강하게 비판했다.

이날 이 전 대표 캠프 대변인을 맡고 있는 배재정 전 의원은 논평을 통해 "최 전 감사원장이 사직 18일 만에 국민의힘에 입당했다"며 "헌법기관 감사원의 독립성과 중립성을 해칠 것이라는 국민들의 우려를 보기 좋게 걷어찬 행태"라고 지적했다.

또한 "'얼씨구나'하고 두 팔 벌려 환영한 국민의힘도 함께 무책임하기는 매한가지"라고 야당을 싸잡아 질타했다.

배 대변인은 "최 전 감사원장은 '국민들은 우리나라 장래가 어떻게 갈지 우려한다', '정부가 수행하는 정책이 지속 가능한지에 대해 많은 의문이 있다'고 입당의 변에서 밝혔다"면서 "국민들은 독립성, 중립성이라는 근간이 뒤흔들린 감사원의 장래가 어떻게 갈지 '크게' 우려한다"고 질타했다.

이어 최 전 감사원장을 향해 "자신이 몸 담고 있는 정부를 상대로 '독립성’ '중립성'을 내세우며 감사의 칼날을 휘둘렀다"고 재차 비판했다.

