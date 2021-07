홍 부총리 "캐시백 사용처에 '온라인몰 포함' 검토"

국회 예산결산특별위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 2차 추가경정예산(추경)안 사업 중 하나인 상생 소비지원금(신용카드 캐시백) 사용처와 관련해 15일 "온라인 업체까지 포함하는 것이 낫겠다고 전체적 의견이 모아지면 정부도 적극 협의하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에 참석해 '온라인몰에 대한 캐시백 사용처 제한을 풀어줘야 한다'는 배준영 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다. 이에 따라 각종 온라인몰은 물론 배달 애플리케이션도 사용처에 포함시키는 안이 검토될 것으로 보인다.

앞서 정부는 2차 추경안 세부사업을 발표하면서 소비진작을 위해 캐시백 정책을 도입하겠다고 밝혔는데, 그 사용처에 온라인 쇼핑몰을 제한하면서 논란이 일었다. 온라인 쇼핑몰에 다수 소상공인이 입점해 있는데다, 사실상 비대면 쇼핑이 일상화가 된 만큼 소비진작 효과를 극대화 할 수 있는데도 빠졌기 때문이다.

홍 부총리는 이번 사용처 논란에 대해 "가장 고민했던 부분 중 하나"라며 "온라인 업체들의 매출은 대부분 코로나19와 관계없이 늘었고, 주로 대면 외식업체 등 어려움이 있는 분들께 가능한 인센티브를 드리기 위한 것이었다"고 기존 취지를 거듭 설명했다. 특히 "(사용처를 제한해) 재원을 아끼려는 차원은 전혀 아니다"고 강조했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr