광주 서구, 초등생 대상 ‘모바일 헬스케어’ 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 한국건강증진개발원이 주관한 ‘아동청소년 모바일 헬스케어 시범사업’ 공모에 선정돼 관내 초등학생을 대상으로 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다.

보건복지부가 주최한 이번 ‘아동청소년 모바일 헬스케어 사업’은 기존 성인 모바일 헬스케어와 동일하게 스마트밴드와 모바일앱을 통해 건강 모니터링 및 월간리포트 제공 등 건강관리 서비스를 제공하는 사업이다.

서구는 학생들의 개인 특성을 고려해 일일 건강미션 및 학급 그룹미션 등을 제공, 참여자의 흥미를 높이는 한편 우수 참여 학생에게는 인센티브를 제공해 지속적인 참여를 독려할 예정이다.

문화체육관광부에서 주관하는 광주서구체력인증센터 ‘국민체력100’ 사업과 연계한 체력측정서비스도 제공해 전국 최초로 건강체력증진 협업 모델을 구축했다.

서구는 시범학교로 금호초등학교를 선정하고 5·6학년 학생을 대상으로 오는 19일부터 이 서비스를 제공할 계획이며 시범사업을 통해 아동청소년 대상 모바일 건강관리 서비스의 효과가 검증되면 서비스 제공을 점차 확대해 나갈 예정이다.

서구 관계자는 “코로나19로 인해 비대면 건강관리 서비스가 중요해지면서 학생들이 스스로 건강관리를 할 수 있게끔 도와 올바른 습관 형성 및 자가 건강관리 능력 향상을 도모할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

