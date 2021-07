락앤락, GS홈쇼핑서 ‘올뉴 진공쌀통 25KG’ 출시 방송

유·무선 겸용, 1회 완충 시 최대 15일 무선 사용

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품업체 락앤락은 진공·밀폐력과 사용편의를 한층 강화한 ‘올뉴 진공쌀통 25KG’을 선보이고 GS홈쇼핑에서 출시 방송을 진행한다고 15일 밝혔다.

이 제품은 기존 진공쌀통을 업그레이드한 신제품이다. 덥고 습한 여름철 소비자 수요에 맞춰 제작됐다. 쌀을 최적의 상태로 보관하는 10~20킬로파스칼(kpa) 압력이 기존보다 2.5배 유지된다.

특히 자체 밀폐기술인 중공형 실리콘을 뚜껑의 바닥면에 적용했다. 뚜껑이 닿는 몸체에 실리콘을 한 번 더 적용하는 이중 방식으로 진공력과 밀폐력을 높였다. 자동으로 진공상태를 조절하는 스마트 락 시스템은 기존 3시간에서 6시간 주기로 향상시켰다.

사용자 편의성도 개선했다. 기존 유선 방식에서 유·무선 겸용으로 변경했고, 배터리를 장착해 집안 어디에서나 사용할 수 있도록 제작했다. 사용 환경에 따라 1회 완충 시 최대 15일 무선으로 쓸 수 있다. 26데시벨(dB) 이하의 저소음 설계로 소음을 약 26% 줄였다는게 락앤락 측의 설명이다.

아울러 뚜껑 내부에는 제습제 등을 넣을 수 있는 트레이와 쌀을 옮겨 닮을 수 있는 스푼을 함께 구성했다. 상단 전원부는 원터치 해제 버튼과 발광다이오드(LED) 표시등이 있으며, 사용자가 옮길 수 있도록 바닥에 바퀴를 장착했다.

락앤락은 오는 16일 진행되는 GS홈쇼핑 출시 방송을 기념해 방송 중 구매자를 대상으로 자동주문 및 일시불 할인 혜택을 제공한다.

