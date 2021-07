[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 대체육을 활용한 샌드위치 신제품 ‘식물성 대체육 옴니미트 샐러드랩’을 출시했다고 15일 밝혔다.

신제품은 환경 및 대체 식품에 대한 관심이 커지는 트렌드에 맞춰 식물성 대체육으로 잘 알려진 옴니푸드 사의 제품을 활용했다. 샐러드의 신선함과 샌드위치의 간편함을 접목시킨 샐러드랩 제품으로 한 끼 식사로 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

옴니미트는 콩을 중심으로 한 식물성 단백질로 만든 식물성 대체육을 사용해 돼지고기의 맛과 식감을 유사하게 구현했다는 평가를 받고 있다. 또띠아에 ‘옴니미트’, 찰보리, 시저 드레싱을 곁들인 샐러드를 넣어 만든 메뉴로 먹기에도 간편하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr