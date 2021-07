CJ제일제당, ‘비비고 김치’ 앞세워 MZ세대 소통 나선다

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 ‘비비고 김치’를 앞세워 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와의 소통 강화에 나선다고 15일 밝혔다.

젊은 세대를 대상으로 한 영상과 웹매거진 제작·발행, 최신 가전제품과의 협업 등을 통해 MZ세대가 선호하는 젊고 세련된 이미지로 더 가까이 다가가겠다는 계획이다.

우선, ‘사계절 내내 제철처럼 맛있는 김치’라는 슬로건으로 ‘비비고 김치’의 폭넓은 활용도를 소개하는 영상을 제작해 방송인 김나영씨의 ‘노필터TV’ 채널과 비비고 공식 유튜브 채널을 통해 알린다. 집에서 담근 김치는 가장 맛있는 때를 기다려야 하지만, ‘비비고 김치’는 언제 먹어도 맛있는 김치 맛을 낼 수 있다’는 점을 강조할 계획이다.

MZ세대가 자주 찾는 온라인몰과 연계해 ‘지금이 제철’이라는 월간 웹매거진도 발행했다. 계절의 흐름에 따른 제철요리 소개, 레시피, 여행지 등 라이프스타일을 담아 ‘비비고 김치’의 이미지를 감각적으로 풀어냈다. 이번 달 ‘썰은배추김치’ 편의 경우 카카오톡 쇼핑하기, SSG몰, CJ더마켓 등을 통해 소비자를 만나고 있으며 웹매거진과 연계해 기획전, 숙박권 및 할인쿠폰 증정 이벤트 등을 진행하고 있다.

삼성 비스포크 김치냉장고와의 협업도 진행한다. 김치냉장고 구매 후 이벤트에 응모한 고객에게 비비고 썰은배추김치와 별미김치를 9월부터 12월까지 소비자가 지정한 기간에 매월 1회씩 세 차례 정기 배송한다. 별미김치는 총각김치, 열무김치, 깍두기, 백김치, 갓김치, 김치볶음 중 1개 품목을 선택할 수 있다. 이벤트 참여가 가능한 김치냉장고 구매 기간은 8월 31일까지이며, 응모 마감일은 9월 10일이다.

CJ제일제당 관계자는 “포장김치 시장 성장이 가속화하고 있는 가운데 ‘비비고 김치’는 특히 젊은 층 중심으로 소비자가 늘고 있다”며 “핵심 고객으로 자리잡게 될 MZ세대 등 젊은 소비자에게 보다 가까이 가기 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr