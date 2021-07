[아시아경제 박소연 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 1,080 등락률 +11.97% 거래량 57,547,014 전일가 9,020 2021.07.15 09:49 장중(20분지연) 관련기사 “딜리” 말씀드렸죠? 최재형 관련 후속株 바로 터집니다! 세계 1위 TSMC 잡는다! “삼성”의 비밀병기 大공개!!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 기업 인수합병 시장에 매물로 나왔다는 보도에 연일 강세다.

인터파크는 15일 오전 9시28분 기준 유가증권시장에서 전일보다 1480원(16.41%) 오른 1만500원에 거래되고 있다.

인터파크는 시가총액 8525억원, 코스닥 75위다. 상장주식수는 8118만9163주다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr