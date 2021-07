신한자산운용, 아산엔젤펀드 운용 맡는다(상보)

[아시아경제 황준호 기자] 신한자산운용이 아산 정주영 현대그룹 창업자의 기업가정신을 기리고 청년 창업 등에 앞장서고 있는 아산엔젤펀드를 위탁 운용하게 됐다.

신한자산운용은 아산엔젤펀드의 위탁운용사로 선정됐다고 15일 밝혔다. 이에 따라 신한자산운용은 향후 3년간 엔젤펀드 투자를 위한 출자사업에 대한 자문과 위탁 운용을 담당하게 됐다.

아산나눔재단은 아산 정주영 현대 창업자의 서거 10주기를 기념해 2011년 10월 출범한 공익재단이다. 6000억원의 기금으로 기업가정신 확산사업, 청년창업 지원사업, 사회혁신가 역량강화 사업 등을 진행하고 있다. 또 창업지원센터 마루180운영를 운영하면서 '정주영 엔젤투자기금'을 통해 현재까지 900여개 이상의 스타트업에 투자하고 있다.

신한자산운용은 이번 선정 심사에서 벤처투자에 대한 운용프로세스의 체계적인 시스템과 업계 최상위권의 채권 투자 위험관리시스템, 신한금융그룹의 벤처투자사업 네트워크를 활용 등 종합적인 역량을 인정받았다.

이창구 신한자산운용 대표는 "신한금융그룹은 지난 한 해 간 1만8000개 혁신기업의 성장을 지원하고 5만6000개 이상의 일자리 창출에 기여해왔다"며 "아산나눔재단 위탁 운용을 통해 새로운 기업의 탄생과 성장을 다각적으로 지원하는 새로운 인큐베이팅 생태계 구축의 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 강조했다.

