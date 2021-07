CJ온스타일 비대면 뷰티 토크쇼 '썰뷰티', 여름 특집 진행

구매 고객 2명에게 90만원 상당 '에르메스 클릭 아슈 팔찌' 증정

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 간판 쇼호스트 '이민웅', '최은미'와 '썰뷰티' 여름 특집 방송을 진행한다고 15일 밝혔다.

뷰티 트렌드를 엿볼 수 있는 '썰뷰티'는 매월 셋째 주 일요일 낮 12시30분에 진행되는 '비대면 뷰티 토크쇼'다. 쇼호스트의 재치 있는 입담과 솔직한 제품 후기, 고객 고민 상담 등으로 쇼호스트와 함께 쇼핑하는 듯한 즐거움을 제공한다.

오는 18일에는 여름 특집으로 탈모 고민에 도움을 주는 '테라픽 두피세럼'이 판매된다. '테라픽 두피세럼'은 1분에 450개씩 판매되는 SNS 화제템으로 식약처에서 탈모 증상 완화 기능을 인증 받았다. 스프레이 타입으로 두피에 쉽게 도포할 수 있으며 사용 직후 두피가 시원해지고 뽀송하게 마무리된다. CJ온스타일에서는 최초 최저가로 '두피 세럼(160㎖)'과 샴푸, 헤어팩으로 구성된 '베스트 3종 키트'를 준비했으며 방송에서만 '두피 세럼(30㎖)' 본품 1개를 무료 체험용으로 증정한다.

특히 이날 방송에서는 '라이브톡' 기능을 활용해 쇼호스트가 고객과 실시간 소통하며 제품에 대한 궁금증을 해소하는 등 방송의 재미를 더할 예정이다. '라이브톡'은 고객과의 소통을 위해 마련된 CJ온스타일 애플리케이션에 탑재된 기능으로 생방송 중 고객이 보낸 문자가 방송창에 노출된다. '썰뷰티' 방송 중 '라이브톡'에 메시지를 남기기만 해도 20명의 고객에게 '아이스 아메리카노'를 증정한다.

이번 여름 특집과 내달 방송 중 제품을 구매하면 90만원 상당의 에르메스 클릭 아슈 팔찌 '득템' 기회를 제공한다. 2명을 추첨해 증정하며 당첨자는 9월 중으로 CJ온스타일 이벤트 게시판에서 확인할 수 있다.

곽상원 CJ온스타일 콘텐츠 제작국 사업 부장은 "비대면 시대를 맞아 기획된 '썰뷰티'는 간판 쇼호스트의 입담과 친밀한 소통으로 고객과의 유대감을 높이기 위해 탄생됐다"며 "이번 여름은 썰뷰티를 통해 집에서도 즐거운 뷰티 쇼핑을 경험하길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr