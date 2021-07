'레고 권총' 출시한 美 총기 업체…"사고 나면 어떡하려고" 비판 여론

[아시아경제 허미담 기자] 미국의 한 총기 업체가 레고 블록으로 겉면을 꾸민 실제 권총을 판매해 비판 여론이 일고 있다. 사람의 목숨을 빼앗을 수 있는 무기를 장난감 권총처럼 꾸며 아이들이 가지고 놀다가 자칫 총기 사고를 불러일으킬 수 있는 우려에서다. 논란이 커지자 업체는 결국 판매를 중지했다.

지난 13일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 총기 업체 '컬퍼 프리시젼'은 빨간색과 노란색, 파란색 등의 레고 블록으로 외관을 꾸민 권총 '블록 19'를 출시했다.

이 제품은 유아용 장난감처럼 보이지만 실제로 총알을 장전할 수 있는 권총이다. 업체는 온라인 스토어에서 해당 제품을 사양에 따라 549∼765달러(약 63만원~88만원)에 판매했다.

업체는 자사 홈페이지에 글을 올려 '블록19'에 대해 "사격 스포츠에서만 얻을 수 있는 엄청난 만족감이 있다"면서 "총기 소지 반대론자들의 말만 화려한 논리를 깨부수고 사격이 엄청나게 재밌다는 사실을 알릴 수 있는 제품"이라고 소개했다.

그러나 해당 제품이 출시된 이후 온라인을 중심으로 비판 여론이 일었다. 아이들이 장난감처럼 보이는 권총을 가지고 놀다가 총기 사고를 낼 수 있다는 지적에서다.

트위터 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 누리꾼들은 "총을 장난감처럼 만든다는 생각은 어이없는 것", "아이들이 총기를 장난감으로 봤다가 사고가 일어나면 어떻게 할 거냐", "말도 안 되는 일이 일어났다", "터무니없는 아이디어" 등 부정적인 반응을 보였다.

논란에도 불구하고 업체 측은 '블록 19'에 대한 판매를 고수했다. 그러나 레고 측이 업체에 '블록19' 제조 중단을 요구하는 서한을 보내면서 결국 판매가 중단됐다. 관련해 업체 측은 "지금까지 '블록 19'는 20정도 채 팔리지 않았다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr