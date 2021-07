고흥군의회, 지방의회 청렴역량 향상 위한 교육 실시

지역대표 및 공무원이 가져야 할 청렴 리더십 함양

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군의회(의장 송영현)는 지난 12일 군의회 소회의실에서 청렴연수원 주관으로 의원 및 직원들을 대상으로 청렴 교육을 실시했다고 14일 밝혔다.

청렴 교육은 지역사회의 리더 및 주민 대표로서 신뢰받는 지방의회상 정립 계기를 마련하고 지방의회 청렴역량 향상을 목표로 실시됐다.

청렴연수원 소속 전문 강사 2명을 초빙해 실시했으며, 주요 내용은 이해충돌방지법, 청탁금지법, 지방의회의원 행동강령 등 법령교육과 함께 지방의원으로서 가져야 할 청렴리더쉽을 인문학, 역사 속 인물 등 다양한 소재와 접목시킨 리더십 특강으로 이뤄졌다.

송영현 의장을 비롯한 의회 의원들과 의회사무과 직원들은 “이번 교육을 통해서 청렴 관련 법령에 대한 깊이 이해할 수 있었고, 지역 대표 및 공무원으로서 가져야 할 청렴 리더십을 함양할 수 있는 좋은 기회가 됐다”고 말했다.

