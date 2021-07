[아시아경제 공병선 기자] 범야권 유력 대권주자로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장이 오는 15일 반기문 전 유엔 사무총장을 예방한다고 14일 밝혔다.

윤 전 총장은 서울 종로구 반기문재단 사무실을 방문해 반 전 사무총장의 정치 경험 등을 들으며 관련 조언을 구할 예정이다.

반 전 사무총장은 지난 2017년 대선 당시 보수진영 유력 대권주자로 관심을 모았지만 대권행보 3주 만에 전격 불출마를 선언했다.

윤 전 총장은 국민의힘 입당 여부를 결정하기에 앞서 다양한 의견을 듣겠다며 국민의당 안철수 대표, 김영환 전 과학기술부 장관, 최장집 고려대 명예교수 등을 만났다.

