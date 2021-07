[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 지역 문화예술인을 위해 '문화예술인 활동 지원비 확대 지원 사업'을 한다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 지난 2월 시행한 1차 사업에서 지원받지 못한 예술인을 대상으로 하며, 14일부터 30일까지 신청받는다.

신청 자격은 7월 13일까지 주민등록상 주소지가 거제이면서 예술활동증명이 유효하고, 지원 제외 대상에 속하지 않아야 한다.

지원 제외 대상은 거제시청 홈페이지 새소식 알림 게시판에서 확인할 수 있다.

1인당 50만원을 지원하며, 예술활동증명서 발급이 완료 안 된 예술인도 신청할 수 있으나 지원금은 증명서가 발급된 후 지급된다.

변광용 시장은 "연초에 지급한 문화예술인 활동지원비를 못 받은 예술인이 많으신 것으로 안다"며 "이번에는 자격 요건을 확대해 지원하므로 더 많은 지역 문화예술인에게 작은 도움이 됐으면 한다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr