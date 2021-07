손보협회, '스타트업 둥지'로 청년 혁신창업 지원

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험협회는 손해보험 사회공헌협의회가 운영하는 청년 혁신창업 지원사업 '스타트업 둥지' 성과공유회를 14일 비대면 영상회의로 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 둥지 4기에 최종 선발된 10개팀의 사업성과 발표와 심사단 평가가 진행, 심사 결과에 따라 인슈어테크 랩과 성장트랙 부문별로 1억원씩, 총 2억원의 사업지원금이 지급됐다.

최종 선발된 10개 팀은 참신한 아이디어와 뛰어난 기술력을 바탕으로 38억원의 매출을 기록하고 10억원의 투자금을 유치하는 등 높은 성장 가능성을 증명했다.

정지원 손해보험협회장은 "창의적인 아이디어와 혁신적인 기술로 무장한 청년 창업가들이야말로 포스트 코로나 시대를 이끌 주역"이라며 "꿈을 향한 열정과 무한한 가능성을 가진 청년들의 끊임없는 도전을 항상 응원하겠다"고 밝혔다.

