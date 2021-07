[아시아경제 이선애 기자] 신라젠은 주상은·신현필 대표이사 공동 체제에서 신현필 단독 체제로 변경됐다고 14일 공시했다. 이번 대표이사 체제 변경은 주상은 대표이사 사임에 따른 것이다. 회사 측은 “경영권 이양 효율성을 위한 단독 대표체제 전환”이라고 설명했다.

