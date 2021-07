[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회 사회산업위원회는 제238회 임시회 기간 중 김해시드론연습장, 김해낙동강 레일파크, 생림오토캠핑장, 김해시농특산물 행복장터, 김해추모의공원 등 주요사업장 5곳을 방문했다.

소속 위원들은 현장 관계자로부터 시설현황과 사업 운영현황에 대해 보고를 받고 미비한 점과 개선할 사항이 없는지 점검한 후 시설을 이용하는 시민의 의견이 반영될 수 있도록 당부했다.

하성자 위원장은 "이번 현장 방문을 통해 문제점 및 개선방안에 대해 시민의 관점에서 세심하게 검토해 편리한 이용에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.

