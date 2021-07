4개 특례시, "불합리 기본재산액 고시 개정" 촉구

'시민 복지 확대' 위한 성명서 발표

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "세종시 정부청사(보건복지부) 정문 앞에서 4개 특례시 시장, 시의회 의장이 합동으로 '450만 특례시 시민 역차별 해소를 위한 기본재산액 고시 개정 촉구 성명서'를 발표했다"고 14일 밝혔다.

성명서에는 "특례시 현실을 반영해 기본재산액 고시를 즉각 개정하라", "불합리한 복지대상자 선정기준을 개선하라"는 시민 입장의 바람을 담았다.

시에 따르면, 100만 인구의 4개 특례시 시민은 인구?사회?경제적 규모와 생활수준이 대도시와 유사함에도 불구하고, 복지대상자 선정 시 중소도시로 분류돼 대도시보다 기본재산액이 낮게 책정됐으며, 급여액이 감소하거나 선정에 제외되는 등 불합리함을 겪어왔다.

특례시란 인구 100만 이상인 대도시를 의미하는 명칭으로, 인구 3만 명 미만의 소도시와 같은 제도를 적용받아온 불합리한 제도를 해소하기 위해 지난해 12월 지방자치법 개정을 통해 광역시와는 또 다른 지방자치단체 형태로 분류됐다.

4개 특례시 시장?시의회 의장은 이날, "그간 불합리한 제도로 역차별받은 시민을 위해서 더 나은 방안을 고민해야 한다"며 "불합리한 복지기준 개정은 그 시작점이 될 것"이라고 전했다.

