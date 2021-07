[아시아경제 이선애 기자] SIMPAC은 신탁계약기간이 만료된 데 따라 미래에셋증권과 지난 1월 체결한 50억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 해지했다고 14일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr