"全채널이 올림픽?" 방통위, 지상파 3사에 중복편성 자제령

채널·매체별 순차 편성 권고

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회가 지상파 3사에 '2020 도쿄올림픽'을 과도하게 중복편성하지 말 것을 권고했다.

방통위 보편적시청권보장위원회는 13일 2021년 제2차 '보편적시청권보장위원회' 서면회의를 개최했다.

위원회는 이번 회의에서 방송사가 7월 23일부터 8월 8일까지 열리는 '2020 도쿄올림픽' 중계방송 시 과다한 중복·동시 편성으로 시청자들의 선택권을 제한하지 않도록 채널, 매체별로 순차적으로 편성할 것을 권고하기로 결의했다.

방통위는 '방송법' 제76조의5에 따라 위원회 심의를 거친 권고안을 올림픽 중계방송권자인 한국방송공사(KBS), 문화방송(MBC), 에스비에스(SBS)에 전달했다. 또한 국민들의 시청권이 최대한 보장되도록 2020 도쿄올림픽 중계방송에 성실히 임해달라고 당부했다.

다만 개·폐막식과 한국 대표팀이 출전하는 결승전 등 국민 관심이 높은 경기에 대해서는 순차편성의 예외를 인정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr