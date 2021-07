이낙연에 돌직구 던진 추미애, "당 대표로서 점수는 0점"

"국무총리 시절 안정감은 인정, 당대표로서는 빵(0)점…권리당원 다 떠나가"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관이 14일 경쟁주자인 이낙연 전 대표를 향해 "국무총리 시절에는 대단히 안정감을 갖고 했다고 평가하고 인정한다"면서도 "그러나 당 대표로서 점수를 드린다면 '빵(0)점'"이라고 직격했다.

추 전 장관은 이날 언론과의 인터뷰에서 "내 대표 재임시절에는 70만명이 넘는 권리당원이 있었고, 이해찬 전 대표 시절에도 줄지 않았다"면서 "그런데 이 전 대표 시절에 줄어들었다. 권리당원이 다 떠나갔다"고 꼬집었다.

그러면서 "민주당 지지율도 나 때 사상 처음 55%까지 기록했는데 이 전 대표 시절에는 폭락했다"고 지적했다.

지지층이 등을 돌린 결정적 원인으로는 "지난 2월 중대범죄수사청 설치 법안 발의를 당내에서 한다고 했는데 검찰개혁특위에 맡겨만 놓았다"며 "대표가 약속하고 추진력 있게 해야 (상임위가) 돌아가는데 책임회피"라고 말했다.

추 전 장관은 "내 손에 피를 묻히겠다, 욕 들어도 좋다는 대단한 결기와 각오, 헌신 없이는 안 된다"고 이 전 대표를 비판했다.

또한 "그냥 우아한 말로 정치가 되지는 않는다"며 "힘이 있던 때 못했는데 그러면 앞으로 또 어떻게 해내겠느냐"고 연속해서 직격타를 날렸다.

추 전 장관은 경선 연기론과 관련해서는 "지금은 개인의 유불리가 아니라 국민의 안전과 생명에 대한 존중 문제"라며 "정당이 그런 쪽에서 판단하면 이의가 없다"고 말했다.

전 국민 재난지원금에 대해선 "지금은 내수가 메말라 있다"며 "20%를 골라낸다고 시간과 행정력을 낭비하느니 바로 지급하는 것이 낫다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr