남아공 폭동에 LG 이어 삼성도 피해…물류창고 약탈

[아시아경제 정현진 기자] 남아프리카공화국에서 발생한 폭동으로 인해 LG전자에 이어 삼성전자 물류창고도 피해를 입었다.

14일 업계에 따르면 남아공 남동부 콰줄나탈주 항구도시 더반에 있는 삼성전자 물류창고가 약탈로 인한 피해를 입은 것으로 확인됐다. 삼성전자는 남아공 현지에 판매용 제품을 보관하기 위한 물류창고를 두고 있다. 삼성전자는 피해 규모를 파악하기 어려운 상황이라면서 다만 물류창고 외에 공장 피해는 없는 상황이라고 밝혔다.

앞서 더만 산업단지의 LG전자 공장에는 지난 12일 새벽 폭도가 침입해 가전제품과 장비, 자재를 약탈한 뒤 생산라인과 물류창고에 방화를 저질렀다. 이로 인해 공장은 전소되는 피해를 입었다. LG전자의 더반 사업장은 1개 생산라인을 운영하며 TV, 모니터 등을 생산해 남아공 현지에 판매해왔다. 근무 인원은 약 100명이다. 이번 폭동으로 인명 피해는 없었다고 LG전자는 설명했다.

남아공 정부는 폭동과 약탈이 남아공 최대도시 요하네스버그까지 번지자 무장한 군 병력을 배치해 진압에 나서고 있지만 역부족이다. 제이콥 주마 전 대통령이 재임 시절의 부패와 사기 혐의로 구금된 것에 대해 항의 시위가 시작됐지만 코로나19로 인한 극심한 생활고와 빈부격차에 대한 불만이 쌓여 대규모 폭동으로 이어졌다는 분석이 나온다.

