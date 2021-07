보잉 '제조 결함' 787 드림라이너 생산 줄이기로

[아시아경제 박병희 기자] 미국 항공기 제조사 보잉이 제조 결함이 재차 드러난 787 드림라이너의 생산을 일시적으로 줄인다고 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 보도했다. 보잉은 기존 재고 물량의 인도 목표치도 낮췄다.

보잉은 미 연방항공청(FAA)이 새로 제기한 문제를 해결하기 위해서 현재 월 5대 수준인 드림라이너의 생산을 줄이겠다고 이날 밝혔다.

FAA는 전날 아직 인도되지 않은 787 드림라이너 일부의 기수 부분에 제조 품질 문제가 발견됐다고 밝혔다. FAA는 당장 항공 안전에 위협이 되지는 않지만 보잉이 항공기 인도 전에 이를 개선하기로 했다고 밝혔다.

보잉은 해당 문제를 해결하는 데엔 최소 3주 이상 걸릴 것으로 예상한다고 정통한 소식통이 전했다.

보잉은 아울러 인도 중단으로 쌓인 드림라이너 100여대 중 연말까지 인도할 수 있는 물량이 절반이 채 안 될 것이라고도 밝혔다. 보잉은 당초 연말까지 재고 물량 대부분을 고객사들에 전달할 수 있을 것이라고 밝혔다.

보잉은 지난해 하반기부터 올봄까지 제조상 문제로 5개월간 드림라이너의 인도를 중단한 데 이어 올해 5월에 재차 인도를 중단했다.

항공사에 항공기를 인도하면서 대금을 받기 때문에 이번 추가적인 인도 지연으로 보잉이 재정적으로 압박을 받게 될 것이라고 CNBC 방송은 지적했다.

보잉은 이날 상반기 항공기 인도 물량이 156대로, 지난해 연간 인도 물량(157대)에 육박했다고 밝혔다.

