코오롱FnC, 도쿄올림픽 양궁·골프 국가대표 유니폼 지원

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 ‘코오롱스포츠’와 ‘왁'이 도쿄올림픽 양궁과 골프 국가대표 유니폼을 제작 지원한다.

‘코오롱스포츠’가 지원하는 양궁 국가대표 선수 유니폼은 태극기에서 영감을 얻어 제작했다. 민족성을 상징하는 흰색을 활용했으며, 허리선은 건곤감리 4괘를 적용했다. 곡선의 소매는 태극 문양의 곡선을 형상화해 휘어지는 활처럼 유연함을 나타냈다.

특히 이번 유니폼 디자인은 양궁 국가대표 선수들의 경기력 향상에 주안점을 뒀다. 양궁 선수들이 경기 시 칼라를 접는 습관을 감안, 상의 칼라를 부드러운 형태로 유지할 수 있게 이중 편직 했다. 또한 경기복 상의의 경우 여름철 야외에서 펼쳐지는 경기의 특성을 감안하여 현지 기후에 쾌적함을 느낄 수 있도록 흡한속건 기능성 원단을 사용했다. 경기복 하의는 냉감 기능 소재를 활용했다.

코오롱스포츠는 양궁 국가대표 선수들에게 상, 하의와 모자로 구성된 경기복과 트레이닝복 등의 제품을 후원한다.

‘왁’이 제작 지원하는 골프 유니폼은 국가대표 선수단과의 긴밀한 협의를 통해 탄생됐다. 유니폼은 태극기의 건곤감리 4괘와 청색, 홍색 및 백색을 현대적인 느낌으로 재해석했다.

또한 유니폼은 도쿄의 고온다습한 기후에서도 최상의 경기력을 유지할 수 있도록 경량, 흡한속건, 냉감 기능성을 가진 소재를 사용한 것이 특징이다. 왁은 선수들이 경기와 훈련 중에 착용할 티셔츠, 팬츠, 트레이닝복과 같은 의류 상품은 물론 캐디백과 보스턴백, 양말 등 액세서리까지 총 38개의 제품을 지원한다.

한편 코오롱FnC가 전개하는 남성 정장 브랜드 ‘캠브리지 멤버스’도 2020 도쿄올림픽 국가대표선수단이 개·폐회식에 착용할 정장 단복을 공급한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr