SK브로드밴드, 와이파이6 탑재한 증폭기 '윙스' 출시

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드는 와이파이 증폭기 ‘윙스(wings)’를 출시한다고 14일 밝혔다.

윙스는 무선 신호가 잘 잡히지 않는 집안 음영지역에서 와이파이 신호를 확장해 주는 증폭기(WiFi Extender)로 인터넷 속도 유지와 끊김을 방지하는 등 와이파이 한 대를 추가로 설치하는 효과가 있다.

최신 표준의 와이파이6를 탑재해 최대 1Gbps의 속도를 지원하며 속도 지연도 최소화해 대용량 미디어 트래픽도 안정적으로 처리한다. 유무선 공유기를 하나의 와이파이 망으로 이어주는 이지메시(EasyMesh) 기능도 지원한다. 집안에서 공간을 이동해도 자동으로 연결돼 매번 와이파이 기기 설정값을 별도로 세팅해야 하는 불편도 없앴다.

SK브로드밴드는 “윙스는 동영상 스트리밍, 온라인 게임, 원격수업, 화상회의 등 대용량 콘텐츠 시대에 인터넷 이용 기기가 많은 3~4인 가족, 와이파이를 이용하는 장소가 여러 곳인 고객에게 적합한 상품”이라며 “사설 공유기처럼 직접 설치할 필요 없이 서비스 매니저가 방문하고 설치해 간편하게 최적의 통신환경을 구축할 수 있다”고 설명했다.

이재광 SK브로드밴드 영업기획그룹장은 “윙스는 집안에서 와이파이 끊김 현상, 이동 시 기기 간 재연결 반복 등 와이파이 이용의 불편을 해결하기 위해 기획한 상품”이라며 “앞으로도 고객의 관점에서 서비스 눈높이를 맞추고 편의성을 높이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

윙스는 SK브로드밴드 초고속인터넷을 신규 가입하는 고객뿐 아니라 이미 초고속인터넷을 이용 중인 기존 고객도 이용할 수 있다. 비용은 월 1650원으로 기존에 와이파이를 한 대 더 추가하는 요금보다 저렴하다.

