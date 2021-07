‘그린+스마트’ 부산, 사람과 자연 공존하는 공원녹지 100년 계획 세운다

그린스마트 도시·15분 내 생활권 공원 조성, 공원녹지 재구조화



부산시 전체 면적 993.54㎢ 대상으로 배치·조성·관리 방안 제시



시민계획단·주민공청회 거쳐 시민 참여 ‘공원녹지 100년’ 구상



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산을 그린 스마트도시로 틀을 짜는 세부 실천 계획이 수립된다.

부산시는 공원 녹지의 장기적인 비전과 정책 방향을 제시하는 ‘2040년 부산광역시 공원녹지기본계획’ 수립에 착수했다.

공원녹지기본계획은 ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률’에 따라 10년을 단위로 해당 도시지역에 대한 공원녹지의 확충·관리·이용 방향을 종합적으로 제시하기 위해 수립하는 법정계획이다.

부산시는 이번 기본계획에 그린스마트 도시의 비전을 담아 사람과 자연이 공존하는 합리적이고 지속가능한 공원녹지 기본계획을 수립할 방침이다.

기본계획의 주요 내용은 ▲일상생활이 편리하고 행복한 그린스마트 도시 ▲15분 내 일상생활이 가능한 생활권 공원 조성 ▲장기미집행 도시계획시설 일몰제에 따른 공원녹지의 재구조화 등이다.

시민에게 쾌적한 삶의 기반을 제공하기 위한 부산 공원 녹지의 중장기적인 발전 방향이 반영될 전망이다.

이를 위해 시는 부산시 도시계획 면적인 총 993.54㎢에 대한 자연환경 및 현황조사, 공원·녹지의 종합적 배치, 공원·녹지의 조성 및 관리·보전·이용에 관한 사항 등을 수행한다.

주민공청회와 부산시의회의 의견 청취도 거쳐 이를 종합적으로 분석·반영할 예정이다. 특히 공원녹지 시민계획단의 의견과 제안을 적극적으로 받아들여 부산시의 공원녹지 100년을 구상한다는 계획이다.

이근희 부산시 녹색환경정책실장은 “부산지역 공원녹지의 바람직한 미래상을 제시하고, 이를 달성하기 위한 장기적인 발전 방향을 수립할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr