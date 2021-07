경기도, 폭염 예보 속 '가축 폐사·질병 차단' 총력

세균성 질병, 열사병, 모기매개성 가축 질병 발생 우려

[아시아경제 라영철 기자] 경기도북부동물위생시험소가 장마 후 불볕더위가 예고됨에 따라 도 내 축산 농가를 대상으로 혹서기 사양관리와 질병 컨설팅에 나선다.

14일 시험소에 따르면, 고온 다습한 날씨와 35℃가 넘는 폭염과 열대야 시기에 가축은 사료섭취와 면역력이 떨어진다.

이에 열사병, 곰팡이 독소, 세균에 의한 식중독 등 소화기 질병을 비롯해 모기를 매개로 하는 아까바네병, 유행열, 일본뇌염 등에 노출되기 쉬워 철저한 관리가 필요하다.

소는 대부분 개방형 축사이므로 계류장이나 운동장에 그늘막을 설치해 환경온도를 낮추고, 소화가 잘되는 질 좋은 조사료의 충분한 공급과 미네랄 블록을 축사에 놓아 자유롭게 먹을 수 있도록 해야 한다.

돼지는 체중당 폐용적이 다른 가축에 비해 작고 체표면의 땀샘이 퇴화돼 고온에 취약하다. 돈사 내부 환기와 바람이 들어오게 하고 사육밀도를 적정 수준으로 유지해야 한다. 사료도 새벽이나 밤을 이용해 여러 차례 나눠 급여하는 것이 좋다.

닭은 보통 사료섭취량의 2배가량 물을 마시나 고온에서는 4~8배로 증가하므로 신선하고 차가운 물을 충분히 공급하는 것이 필수다. 계사에 연결식 환풍기를 설치해 공기를 순환시키고 비타민C, 아미노산제, 전해질 등의 사료첨가제를 적절히 활용해 고온 스트레스 피해를 최소화할 필요가 있다.

시험소는 정기적으로 농가 소독을 지원하고 질병 진단과 예찰 활동을 강화할 방침이다.

아프리카돼지열병(ASF)·고병원성 조류인플루엔자(AI) 재발 방지와 과거 발생농가, 밀집사육지역 등 방역취약지역에 가축질병예방요령 전수와 여름철 사양관리 지도 등 집중관리를 진행한다.

북부동물위생시험소장은 "농가에서는 하절기 사양관리에 각별히 유의해 모기 매개성 질병 등 가축전염병이 의심되면 즉시 시험소(8008-6400)에 신고할 것"을 당부했다.

