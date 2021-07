와인 인기에 서양식 안주 간편식 인기…신세계푸드, '올반 한잔할래' 판매 36%↑

[아시아경제 이승진 기자] 코로나19로 집에서 와인을 즐기는 홈술족이 증가하면서 와인과 어울리는 서양식 안주 간편식도 인기를 끌고 있다.

14일 신세계푸드에 따르면 올해 1~6월 안주 간편식 ‘올반 한잔할래’ 5종(동파육, 불난마늘족발, 감바스, 쭈꾸미삼겹살, 해물누룽지)의 판매량은 전년 동기 대비 36% 증가한 것으로 나타났다. 특히 대표적인 와인 안주인 감바스의 판매 증가율이 51%로 가장 높았다.

신세계푸드의 ‘올반 한잔할래’ 감바스는 스페인 대표 요리 감바스를 간편식으로 구현한 제품이다. 기호에 따라 빵 또는 면을 소스에 넣어 먹으면 한 끼 식사로도 손색이 없다. 조리도 용기 그대로 전자레인지에서 2분 30초 동안 데우기만 하면 돼 간편하다.

이 같은 판매량 증가는 코로나19 장기화로 편의점에서 홈술용 와인과 서양식 안주 간편식을 함께 구입하는 소비자가 크게 증가했기 때문으로 신세계푸드 측은 분석했다. 실제 신세계푸드의 ‘올반 한잔할래’가 판매되는 편의점 GS25의 상반기 와인 판매량은 전년 동기 대비131%나 증가했다.

이 같은 서양식 안주 간편식의 판매 증가세를 이어가기 위해 신세계푸드는 ‘올반 한잔할래’ 감바스 외에 맥앤치즈, 미트볼 그라탕 등 2종을 추가로 출시해 와인을 선호하는 홈술족을 적극 공략한다는 계획이다. 편의점을 중심으로 판매 중인 ‘올반 한잔할래’의 판매 채널을 온라인까지 확대하며 홈술족 공략에 박차를 가한다는 방침이다.

신세계푸드 관계자는 “국내 안주 간편식 시장 규모는 지난해 1000억원으로 4년 전인 2016년(196억원) 대비 5배로 성장했다”며 “코로나19의 4차 재확산에 따라 홈술 문화가 더 강하게 자리 잡을 것으로 예상되면서 제품 라인업과 판매채널을 확대하며 적극 공략할 계획이다”고 말했다.

