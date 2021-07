'태릉CC·용산부지' 주택공급 흔들?…국토부 "차질 없이 추진될 것"

"신규택지 사업 흔들림 없이 추진"

"주택공급 최우선…정책역량 투입"

[아시아경제 문제원 기자] 지난해 8·4 대책을 통해 밝힌 서울 주요 신규택지 공급사업이 차질을 빚고 있다는 일각의 우려에 대해 정부가 "착실히 사업을 진행 중"이라고 설명했다.

국토교통부는 13일 보도설명자료를 통해 "지난해 8월 발표한 서울권역 등 수도권 주택공급 확대방안 상의 신규 공공택지 사업은 대부분 개발구상 마련을 완료하고 지자체 등 관계기관과 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다.

정부가 최근 과천 정부청사 유휴부지에 주택을 공급하기로 한 계획을 일부 수정한 뒤 8·4 대책에서 나온 다른 신규택지도 차질을 빚는 것 아니냐는 우려가 커지자 서둘러 진화에 나선 것으로 해석된다.

국토부는 "일각에서 8·4 대책을 통해 발표한 신규택지 공급불안 문제를 지적하고 있으나 국민들께 약속드린 주택공급 계획은 차질 없이 추진될 예정"이라고 강조했다.

서울 노원구 태릉골프장 부지의 경우 서울시 등 관계기관과 긴밀히 협의해 지자체와 상생할 수 있는 개발구상을 마련 중에 있으며, 조속히 지구지정을 위한 제반 절차에 착수할 계획이라고 설명했다.

과천청사의 경우 과천 과천지구 등에서 자족용지 용도전환 등을 통해 3000여호를 공급하고, 그외 대체지에 1300여호 등을 공급해 당초 목표한 공급물량보다 많은 4300호 이상을 공급하겠다고 강조했다.

용산 캠프킴 부지는 지난 4월부터 토지정화 작업에 이미 착수했고, 오염 정화와 부지 매입을 위한 기부 대 양여 절차를 병행해 사업기간을 최대한 단축할 예정이라고 설명했다.

조달청 부지는 그간 관계기관 협의를 통해 대체청사부지를 확정(수서역세권 사업지구)했고, 사업 조기화를 위해 대체청사 신축전에 청사 임시이전을 추진하는 등 필요한 조치를 차질 없이 이행 중이라고 밝혔다.

한국토지주택공사(LH) 여의도 부지, 국립외교원 유휴부지 등 중소규모 입지도 개발구상을 두고 관계기관 간 협의가 마무리 단계에 있다고 덧붙였다.

국토부는 "주택공급 최우선이라는 대명제하에 향후 신규택지 사업이 흔들림 없이 차질 없이 추진되도록 모든 정책 역량을 투입해 나갈 것"이라고 강조했다.

