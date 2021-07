원격수업 전환 중에 학생 확진자 최고치 경신…5일간 514명

하루 평균 확진자 수 102.8명…1~7일 하루 평균(73명)보다 많아

수도권 12일부터 원격 전환 돌입하면서 20%가 원격수업 진행

학생 확진자 경기·서울 순으로 많아…경기 3577개교 원격전환

[아시아경제 한진주 기자] 수도권 거리두기 4단계 격상에 따라 수도권 학교들이 전면 원격수업으로 전환했지만 코로나19 학생 확진자 수는 이번 학기 최고치를 또 갈아치웠다.

13일 교육부에 따르면 지난 8∼12일까지 5일 간 전국에서 유·초·중·고 학생 514명이 코로나19에 확진됐다. 5일간 확진자 수는 지난 일주일(1~7일) 확진자 수보다도 많고 이번학기 들어 가장 많다.

지역별 학생 확진자 수는 ▲경기 184명 ▲서울 143명 ▲인천 52명 ▲경남 25명 ▲부산 18명 ▲강원 18명 ▲충남 16명 ▲대구 14명 ▲울산 14명 등이다.

하루 평균 확진자 수는 102.8명으로 지난 일주일 간 하루 평균 확진자(73명)보다 30명이나 많다. 이번 학기 누적 코로나19 학생 확진자는 6548명이다. 5일간 교직원 확진자는 63명으로 지난 일주일 확진자(52명)보다 11명 더 늘었다.

수도권에서 12일부터 원격수업으로 전환하는 학교들이 늘어나면서 전체의 20%가 등교수업을 하지 못했다. 이날 오전 10시 기준으로 4282곳(20.9%)으로 지난 1~8일(99개교) 대비 4183개교 늘어났다.

원격수업으로 전환한 학교는 지역별로 등교가 불발된 학교는 사회적 거리두기 4단계가 적용된 수도권 지역이 대부분이다. 경기도가 3577곳으로 가장 많고 인천 350곳, 서울 328곳이었다. 나머지 지역에서는 원격수업을 한 학교가 5곳 미만이었다.

교육부는 수도권 지역 학교에서 유예기간을 두고 14일부터 전면 원격수업을 전환하기로 했지만 경기도와 인천에서는 먼저 시작된 곳이 대부분이다.

최근 5일 간 등교수업을 한 학생은 346만7842명으로, 전체 학생의 58.5%였다.

대학생 확진자 수는 최근 5일 간 253명이다. 하루 평균 확진자 수는 50.6명으로 지난 1~7일 하루 평균 확진자 수(38명)보다 12명 많다. 대학 교직원은 26명, 일 평균 확진자 수는 5.2명으로 지난 1~7일(3.9명)보다 1.3명 증가했다. 누적 대학생 확진자는 3147명, 대학 교직원 확진자는 302명이다.

