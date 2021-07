김부겸 국무총리가 13일 서울 삼청동 총리공관에서 종교계 지도자들과 간담회에서 인사말을 하고 있다. 이날 간담회에는 대한불교 조계종 총무원장 원행스님과 이용훈 한국천주교주교회의 의장, 한국기독교교회협의회(NCCK) 이홍정 총무, 한국교회총연합(UCCK) 소강석 총회장, 손진우 성균관장, 송범두 천도교 교령, 이범창 민족종교협의회장이 참석했다./김현민 기자 kimhyun81@

