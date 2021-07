아성다이소, 샵다이소 ‘ON데이 이벤트’…30배 적립 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 샵(#)다이소앱을 통해 ‘7월 ON데이 이벤트’를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 오는 14일 단 하루 동안 앱을 통해 상품을 구매하는 고객 전원에게 조건 없이 다이소 멤버십 포인트 30배 적립 혜택을 제공한다.

처음 앱을 이용하고 2만5000원 이상 상품을 구매하는 고객에게는 다이소 멤버십 2000포인트, 17시부터 19시까지 2시간 동안 2만원 이상 상품을 구매하는 고객에게 1000포인트를 추가로 적립해준다.

오는 12일부터 18일까지 앱에서 누적 결제 금액으로 10만원 이상 20만원 미만 구매 고객에게는 다이소 멤버십 3000포인트, 20만원 이상 구매 고객에게는 5000포인트 추가 적립을 진행한다.

아성다이소 관계자는 “샵다이소에서 고객님께 쇼핑의 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획하게 됐다”며 “편리하고 가성비 높은 쇼핑을 만끽하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr