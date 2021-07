14일 하루 동안 할인행사

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 개국 6주년을 맞아 개국일인 7월 14일 하루 동안 모바일 구매 시 전품목 20% 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 할인은 14일 당일 판매하는 방송상품, 온라인상품, 공영라방 상품 등이 모두 포함된다. 무형상품, 여행, 주류, 순금 등 일부상품을 제외한 모든 상품을 할인된 가격으로 구매 가능하다. 공영쇼핑 모바일 앱에서 주문 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있으며 기존 사용자가 아니어도 앱을 다운받으면 즉시 사용할 수 있다.

공영쇼핑 관계자는 "여섯 번째 생일을 맞아 감사의 마음을 담아 7월 말까지 이어지는 할인행사 슈퍼릴레이위크를 진행한다"며 "우리 중소기업과 농축수산업의 변함없는 든든한 판로가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr