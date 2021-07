GS리테일 '전문무역상사' 지정…독일에 'K-수제맥주' 수출

중소기업 해외 판로 및 수출 지원 사업 본격화

중소 수제맥주 양조장 지원 일환, K-수제맥주 독일 수출 추진

한국무역협회와 공동수출상담회…13개 中企 제품 해외 진출 지원

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일은 지난 1일 '전문무역상사' 지위를 획득하고 중소기업의 해외 판로를 발굴하고 수출을 지원하는 사업을 본격화한다고 13일 밝혔다.

전문무역상사는 산업통상자원부 장관이 지정하는 수출 역량 우수 기업이다. 최근 3년 동안 연평균 100만달러 이상의 수출 실적과 중소·중견 기업 상품 수출 비중 20% 이상 등 요건을 충족한 기업이 신규 지정 기회를 얻는다.

GS리테일이 최근 3년간 올린 누적 수출 실적은 710만달러로 연평균 약 236만달러 규모다. 수출 품목 500여종 중 GS리테일의 자체 브랜드 '유어스' 상품과 우수 중소기업의 상품 비중은 87%를 차지한다. 초기 아시아 중심이던 수출 대상 국가도 북미, 유럽, 남미 등을 포함한 25개 국가로 다양화 했다.

GS리테일은 수출 경험과 해외 네트워크가 부족한 중소기업의 수출 지원 사업을 중점 추진하며 '전문무역상사'로서의 역할을 수행한다는 방침이다. 이 일환으로 'K-수제맥주'를 맥주의 본고장 독일에 수출하는 사업을 진행한다. GS리테일은 국내 중소 양조장이 생산한 수제맥주의 해외 수출 지원을 위한 포석으로 지난 3월 주류수출입업을 사업 목적에 추가했다.

수출 품목은 편의점 GS25가 국내 수제맥주 브루어리와 협업해 랜드마크 시리즈로 선보인 수제맥주 '경복궁', '성산일출봉' 등이며 이달 말 수출 돼 독일 현지 마트 등을 통해 판매될 예정이다. 수제맥주에 이어 막걸리, 소주 등 한국 전통 주류를 유럽 및 아시아 전역으로 확대 수출하는 사업도 예정돼 있다.

한국무역협회와 국내 우수 중소기업의 해외 진출을 돕기 위한 '공동수출상담회'도 연다. 오는 20일 GS리테일이 주관하고 1차 선정된 13개 중소기업과 베트남, 홍콩, 싱가포르 등의 해외 바이어가 참여하는 3자 화상 수출상담회가 열린다. GS리테일은 수출상담회를 통해 최종 선정된 중소기업 상품을 9월 말 수출할 계획이다. 수출 상품의 성공적인 해외 시장 안착을 위해 대규모 판촉전도 진행할 방침이다.

GS리테일은 "'전문무역상사'로서 추진하는 중소기업 수출 지원 사업이 상생, 동반성장을 위한 새로운 활로가 될 것으로 기대한다"며 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 한층 더 강화하는 효과까지 가져올 것"이라고 말했다.

이기철 GS리테일 해외소싱팀장은 "올해 반기 수출 실적이 지난해 연간 실적의 80%를 이미 넘어서 연말까지 역대 최대 수출 성과를 달성할 것으로 예상된다"며 "GS리테일은 전문무역상사의 지위를 중소기업의 해외 진출을 앞장서 지원하는 상생, 동반성장에 적극 활용하는 등 ESG 경영의 핵심 축으로 육성해 나갈 방침"이라고 말했다.

