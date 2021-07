행안부-LX공사, 드론 띄워 전남지역 피해조사…피해지역에 '드론팀' 파견

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 최근 호우로 큰 피해를 입은 전남 지역에 드론을 활용한 피해조사에 나선다.

13일 행정안전부는 한국국토정보공사와 함께 호우 피해지역에 ‘드론팀’을 파견했다고 밝혔다.

2개팀 4명으로 구성된 '드론팀'은 지난 9일부터 전남 해남군, 강진군 등 호우 피해지역을 대상으로 하천 시설물, 농경지 유실·매몰 등의 공공·사유 시설 피해를 조사하고 있다. 적도와 결합한 피해조사 결과를 지자체와 공유하여 신속하고 정확한 피해조사가 될 수 있도록 지원하고 있다.

아울러 현장에서 드론이 촬영한 영상은 필요시 행정안전부 중앙재난안전상황실에서 실시간으로 확인하는 등 드론 관제시스템을 통한 영상 전송체계도 적극 활용토록 할 계획이다.

행정안전부는 LX공사와 협업하여 드론을 활용한 피해조사가 전국 지방자치단체에서 체계적으로 진행될 수 있도록 업무편람을 마련하여 배포하는 등 현장 활용성 강화를 지속 추진해 나갈 방침이다.

진명기 재난복구정책관은 “드론을 활용한 피해조사가 호우 피해지역의 신속하고 정확한 복구에 큰 도움이 될 것”이라면서 “앞으로도 재난관리 분야에서 드론 활용 활성화를 통해 국민의 생명과 재산 보호를 위해 지속 노력할 계획”이라고 말했다.

