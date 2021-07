미술계 "이건희 기증관, 원점에서 재검토 해야"

[아시아경제 최동현 기자] 미술계 일각에서 정부의 '이건희 기증관' 건립 계획을 비판하며 원점에서 재검토 해야 한다는 성명을 냈다.

'국립근대미술관을 원하는 사람들의 모임'은 12일 입장문을 통해 "정부의 '이건희 기증관' 건립 발표는 박물관학의 기본에 어긋나는 처사"라며 "시설의 성격이 모호할 뿐만 아니라 비전과 미션조차 분명치 않다"고 주장했다.

이들은 "문화체육관광부는 수장고 포화상태 등을 이유로 이미 수장고를 포함한 전용관 건립을 시사한 바 있다"면서 "이건희 기증관은 애초에 구상했던 짬짜면 같은 통합전시관의 새로운 대체어일 뿐"이라고 꼬집었다.

이어 "문화예술기관은 항구적이며 영속적인 비영리 기관이기 때문에 설립 전 기관의 지속 가능성에 대한 검토가 선행돼야 한다"라며 "이 같은 절차가 결여된 성급한 결론이라는 점에서 원점에서 다시 검토해야 한다"고 덧붙였다.

미술계 인사 677명으로 구성된 '국립근대미술관을 원하는 사람들의 모임'은 그동안 '이건희 컬렉션'을 활용해 국립근대미술관을 설립하라고 요구해왔다.

문체부는 지난 7일 삼성가(家)가 기증한 2만3000여점 규모의 이건희 컬렉션을 한데 모아 전시 할 이건희 기증관을 서울 용산 국립중앙박물관 부지나 경복궁 옆 종로구 송현동 부지에 짓겠다고 발표했다.

