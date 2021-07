SPC 던킨, ‘쿨라타’ 바이럴 영상 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 비알코리아가 운영하는 던킨은 여름 음료 ‘쿨라타’의 바이럴 영상을 공개한다고 12일 밝혔다.

얼음과 과일을 함께 갈아 만드는 쿨라타는 1995년 미국 던킨에서 처음 출시된 후 전세계적으로 인기를 누려온 던킨의 대표적인 여름 음료다. 던킨은 여름 시즌을 맞아 ‘샤인머스켓 쿨라타’와 ‘피나콜라다 쿨라타’를 새롭게 선보였다.

던킨의 광고 슬로건은 ‘올 여름, 쿨라타’로, 여름철 무더위로 답답한 순간을 던킨 쿨라타와 함께 시원하게 날려버리자는 의미를 담았다. ‘큰일났다’와 ‘쿨라타’의 발음이 비슷한 점에 착안해 만든 슬로건이다.

바이럴 영상은 뉴스를 통해 보도되는 여름철 답답한 도시의 풍경으로 시작된다. ‘올 여름 (더워서) 큰일났다’라며 무더위를 걱정하는 누군가의 목소리와 함께 ‘올 여름, 쿨라타’ 슬로건이 등장하고, 하늘에서 쏟아지는 시원한 쿨라타 얼음이 온 세상을 뒤덮으며 더위를 씻어낸다.

광고는 이날부터 던킨 공식 유튜브 채널 등 온라인을 통해 공개된다.

