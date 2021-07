[아시아경제 최대열 기자] 일본에서 11일 오후 8시까지 집계된 코로나19 신규 확진환자는 2032명으로 파악됐다고 요미우리신문 등 일본 언론이 전했다. 닷새 연속 하루 신규 확진자가 2000명 넘게 나왔다.

열흘가량 지나 올림픽을 시작하는 도쿄에서는 614명이 새로 확진판정을 받았다. 일주일 전 같은 날과 비교해 96명 많다. 도쿄의 신규 확진자가 직전 주 같은 요일과 비교해 늘어난 건 22일째다.

최근 일주일 하루 평균 신규 확진자는 734명으로 한 주 전보다 26% 늘었다. 이날 숨진 이는 6명이며 중증환자는 하루 전보다 3명 줄어든 425명으로 집계됐다.

