日 백신여권, 해외 출국자만 쓴다

[아시아경제 최대열 기자] 일본 정부가 코로나19 예방접종 사실을 증명하는 백신여권을 이르면 이달 하순 발급하기로 했다.

가토 가쓰노부 일보 관방장관은 11일 NHK방송 한 시사토론프로그램에 나와 각 지자체가 오는 26일부터 신청을 받아 코로나19 백신 접종 증명서를 발급할 예정이라고 밝혔다. 발급 대상은 일본에서 해외로 나가는 내·외국인 거주자로 다른 나라에 들어갈 때 백신접종 증명을 통해 완화된 방역 조치를 적용받기를 원하는 사람이 신청할 수 있다.

일본이 발급하는 백신 여권은 서면 형식으로 당사자 이름과 국적, 여권 번호와 접종 날짜 등의 정보를 포함한다. 이 백신 여권을 일본 내에서 쓰는 데 대해서 가토 장관은 유보적인 입장을 보였다. 접종을 마친 이와 그렇지 않은 이간 부당한 차별이나 접종 강제로 이어질 우려가 있다고 봤다.

경제단체 게이단렌 등은 백신 여권을 도입해 스포츠 경기장 입장 제한을 완화하거나 음식점 할인혜택 등과 연계하자고 정부에 제안했다.

