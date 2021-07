관광 도시 강원, '제1회 대한민국 대표 축제 박람회' 대상 수상

강원도 18개 시·군 참가‥ '강원 우수 축제' 알리기

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 국내 자치단체 축제를 총망라한 '제1회 대한민국 대표 축제 박람회'에서 대한민국 베스트 축제 어워드 광역자치단체 부문 대상을 수상했다.

11일 강원도는 "전국 13개 광역자치단체와 93개 기초자치단체 등 166개 단체가 참가한 가운데 강원도는 18개 시·군이 모두 참가해 도 내 우수축제를 알리는 계기를 마련했다"며 이같이 밝혔다.

지난 9일부터 이날까지 부산 벡스코에서 한국지방신문협회가 주최한 이번 박람회에서 강원도는 오는 10월 개최하는 GTI 국제무역·투자박람회와 대한민국 산림문화박람회 및 '2022 강원세계산림엑스포'를 중점 홍보했다.

한편, 도는 코로나 19 여파로 축제 취소 등의 어려움을 겪는 올해를 축제 콘텐츠 재정비 기회로 삼아 2개 축제에 대해 심층 컨설팅을 실시, 전 국민이 찾아오는 이야깃거리·볼거리·즐길거리가 풍부한 축제로 도약하는 계기를 마련한다는 계획이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr