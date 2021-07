대구시, 지역 치과의료기기 '두바이 전시회' 지원 … 전년比 2배 실적

지역기업 8개사 참가, 263만 달러 계약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 2021년 두바이 치과기자재 전시회에 지역기업들의 참가 지원을 위해 '대구시 해외전시회 공동관'을 구성, 총 263만 달러의 현지 계약 실적을 올렸다고 11일 밝혔다.

2021년 두바이 치과기자재 전시회(AEEDC Dubai 2021)는 지난 6월29일부터 7월1일까지 두바이 국제전시장에서 열렸다.

이곳에 대구테크노파크 바이오헬스융합센터 주관으로 공동관을 구성하는 방법으로 지역기업들의 참가를 지원해 총 304건, 697만여 달러 규모의 수출 상담 실적을 올렸다.

대구시가 지원한 이번 전시회에 레피오, 써지덴트 등 8개사가 참여, 현지에서는 263만 달러의 수출 계약을 체결했으며, 이는 전년도 137만 달러 대비 두 배나 증가한 실적이다.

두바이 치과기자재 전시회는 1996년 최초 개최 후 올해로 25회째 열리는 중동 최대 규모이자 세계에서 두 번째로 큰 치과의료기기 전시회다. 올해는 전 세계 37개국, 1000개사가 참여했으며, 5만5000명이 넘는 관람객과 바이어가 참가했다.

참가기업 가운데 임플란트 관련 제품을 전문으로 생산하는 아이두바이오텍은 해외 유수바이어들로부터 한 차원 높은 수준의 기술력을 지녔다는 평가를 받으며 우즈베키스탄·아르메니아·이라크 등 중동기업들과 총 85만 달러의 현장 계약을 맺었다.

또한 대구시 프리스타기업인 써지덴트는 독일 임플란트 제조사로부터 임플란트용 드릴 OEM을 요청받았고 이란·사우디아라비아·이스라엘 등 기업들과 총 20만여 달러 규모의 계약을 맺는 실질적 성과를 거뒀다. 또 다른 프리스타기업인 레피오는 아랍에미리트·우크라이나 등 의료전문 유통업체에서 브러쉬 OEM제작 요청을 받고 전시회를 통해 55만 달러의 계약을 체결했다.

대구시는 이번 두바이 전시회에 이어 독일 쾰른 치과기자재 전시회(9월) 및 카자흐스탄 알마티 중앙아시아 덴탈엑스포(10월)에도 공동관을 구축해 지역 치과의료기기 기업의 해외 판로개척을 위한 마케팅을 지원할 방침이다.

이승대 대구시 혁신성장국장은 "그동안 코로나19 확산으로 대부분의 치과의료기기 전시회가 취소되거나 온라인으로 개최돼 지역기업들의 수출 활동에 어려움이 많았다"며 "우수한 지역 치과의료기기 제품들이 해외 시장에서 실질적인 성과를 확보할 수 있도록 꾸준히 관심을 가지겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr