11일 대구 보건당국에 따르면 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 23명 발생해 누적 1만723명으로 집계됐다.

신규 확진자 가운데 13명은 중구 소재 일반주점 관련 감염자인 것으로 조사됐다.

또 달서구 소재 유흥주점과 관련된 확진자도 1명 늘었다.

남구 유흥주점을 포함해 유흥주점 관련 누적 확진자는 29명으로 늘었다.

이 밖에 대전, 진주, 부산 등 다른 지역 확진자의 접촉자 3명, 자가격리 해제 전 검사에서 1명, 서울·경기 거주자 2명이 감염됐다.

감염원을 조사 중인 깜깜이 확진자는 3명인 것으로 알려졌다.

