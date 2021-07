[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 어린이집 관련 확진 등 울산에서 코로나19 확진자 7명이 발생했다.

11일 울산 보건당국에 따르면 전날 오후 7시부터 이날 오전 9시까지 지역 2934~2940번 확진자가 추가로 나왔다.

거주지별로는 남구 5명과 동구 1명, 북구 1명이다.

신규 확진자 2명은 동구 지인 관련과 어린이집 관련 확진자다. 이달 8일 첫 확진자가 나온 이후 어린이집 관련 누적 확진자는 40명으로 늘었다.

현대자동차 변속기공장 감염도 1명 추가돼 직·간접 확진자는 24명(경북 안동 1명 포함)으로 집계했다.

나머지는 기존 확진자의 가족 3명과 접촉자 1명이다.

