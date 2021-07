오세훈 첫 인사 키워드 ‘업무 능력’과 ‘조직 안정’...'긍정' 평가

서울시 최초 여성 행시 출신 김선순 복지정책실장 1급 자리인 여성정책실장 발탁...2급 복지정책실장 정수용 기후환경본부장, 기후환경본부장 유연식 문화본부장, 문화본부장 주용태 관광체육국장 등 핵심 본부장 자리 발령 등 전반적인 인사 평가 '긍정'

[아시아경제 박종일 기자] 오세훈 서울시장이 취임 이후 조직 개편을 포함한 첫 대규모 인사를 단행, 향후 시정 운영의 방향을 가름할 수 있게 했다.

모든 조직에서 인사는 가장 중요한 과정임에 틀림 없다. 모든 일을 사람이 하기 때문이다. 공직에서 인사는 조직 운영의 키다.

특히 오 시장은 4.7 보궐선거를 통해 당선된 다음날인 4월8일 첫 출근하면서 3개월 시간을 보내면서 간부들 업무 능력을 포함, 향후 조직을 어떻게 이끌어가겠다는 나름의 판단을 이번 인사를 통해 보여주었다는 점에서 의미가 있어 보인다.

김상한 행정국장은 9일 하반기 4급 이상 간부에 대한 전보 인사를 발표하면서 "이번 하반기 인사는 오 시장의 시정 주요 핵심 사업의 성과 극대화와 시정안정·연속성에 초점을 뒀다"며"코로나19 대응의 차질없는 수행과 경제·일자리 분야에 활력을 불어 넣을 것"이라고 원론적인글을 올렸다.

김 국장 말 대로 일 성과와 조직 안정을 위한 인사라는 점이 그대로 인정된다.

오 시장은 조인동 기조실장을 행정1부시장, 류훈 도시재생실장을 행정2부시장에 발탁하면서 무엇보다 능력과 조직 안정이란 두 핵심을 지켜냈다는 긍정적인 평가를 받으며 첫 출발을 했다.

이번 인사도 이런 기조에서 크게 벗어나지 않았다. 먼저 김선순 복지정책실장을 1급 자리인 여성가족정책실장(향후 양성평등정책실장 변경)에 내정했다.

김 실장은 서울시 역사 최초 여성 행정고시(행시36회) 출신이란 상징성이 있는 인물이다. 게다가 일 추진력면에서 누구에 뒤지지 않은 고위공직자로 발탁한 것으로 보인다.

이어 2급 복지정책실장에 정수용 기후환경본부장, 기후환경본부장에 유연식 문화본부장, 문화본부장에 주용태 관광체육국장을 내정해 핵심 본부장 자리에 앉혔다.

또 균형발전본부장에 서성만 노동민생정책관, 시민소통기획관에 윤종장 광진구 부구청장, 한강사업본부장에 황인식 대변인, 노동공정상생정책관에 한영희 시민소통기획관을 발탁했다.

윤종장 시민소통기획관은 언론과장에서 3급 승진한 업무 대처 능력이 탁월한 간부로 전임 시장 시절 해외연수, 서울시립대, 광진구 등 외곽을 돌다 오 시장 취임 이후 백호 도시교통정책실장과 함께 대표적으로 발탁된 인사로 풀이된다.

황인식 한강사업본부장은 전임 시장 시절 행정국장과 대변인 등 주요 요직을 역임해 이번 본부장으로 발령났으나 업무 능력과 대인관계가 탁월해 발탁된 것으로 보인다.

이와 함께 기술직 2급으로는 주택정책실장에 류훈 행정2부시장 이후 서울시 주택 정책을 책임질 김성보 주택건축본부장, 김진팔 전 도시기반시설본부장이 인사를 앞두고 후배들을 위해 명예퇴직해 공석이된 도시본부장에 도시계획 전문가인 이정화 도시계획국장을 임명했다.

이어 3급 관광체육국장에 최경주 정책기획관, 남북협력추진단장에 서영관 서대문구 부구청장, 민생사법경찰단장에 강선섭 1인가구특별대책추진단장 등을 발탁했다.

또 젊은 국장들인 최진석 물순환안전국장을 도시계획국장, 정책기획관에 이동률 국장 승진자, 재정기획관에 곽종빈 국장 승진자 등을 내세웠다.

푸른도시국장 유영봉, 광진구 부구청장 엄의식 복지기획관, 서대문구 부구청장 김진만 국장, 양천구 부구청장 김정호 국장 승진자를 발령냈다.

또 김혜정 국회 파견 국장이 서울물연구원장, 김명주 국장 승진자가 국회 파견됐다.

이처럼 이번 2급 이상 본부장과 3급 주요 국장들 인사를 볼 때 ‘업무 능력’과 함께 ‘조직 안정’을 위해 세심한 배려를 한 인사로 풀이된다.

특히 김상한 행정국장은 서울시 인사를 실무적으로 총괄하는 국장으로서 발령난지 얼마 안되지만 꼼꼼하게 작업을 처리했다는 평가를 받게 됐다.

◇3급 이상 인사 ▲여성가족정책실장 김선순 ▲스마트도시정책관 박종수 ▲복지정책실장 정수용 ▲기후환경본부장 유연식 ▲문화본부장 주용태 ▲주택정책실장 김성보 ▲균형발전본부장 서성만 ▲도시기반시설본부장 이정화 ▲한강사업본부장 황인식 ▲시민소통기획관 윤종장 ▲노동공정상생정책관 한영희 ▲남북협력추진단장 서영관 ▲관광체육국장 최경주 ▲경제정책실 신성장사업기획관 배현숙 ▲기후환경본부 환경에너지기획관 이인근 ▲주택정책실 주택공급기획관 이진형 ▲균형발전본부 균형발전기획관 김승원 ▲균형발전본부 광화문광장추진단장 정상택 ▲민생사법경찰단장 강선섭 ▲도시계획국장 직무대리 최진석 ▲물순환안전국장 직무대리 한유석 ▲1인가구특별대책추진단장 이해선 ▲기획조정실 정책기획관 직무대리 이동률 ▲기획조정실 재정기획관 직무대리 곽종빈 ▲안전총괄실 안전총괄관 직무대리 박진순 ▲공공개발기획단장 진경식 ▲푸른도시국장 직무대리 유영봉 ▲행정국 시민협력국장 이원목 ▲광진구 부구청장 엄의식 ▲서대문구 부구청장 김진만 ▲양천구 부구청장 김정호

◇행정 4급 인사 ▲시민소통담당관 김종수 ▲시민봉사담당관 최선혜 ▲자치경찰지원과장 우정숙 ▲기획담당관 김수덕 ▲평가담당관 송광남 ▲대외협력담당관 최승대 ▲공기업담당관 유미옥 ▲소상공인정책담당관 임근래 ▲공정경제담당관 서병철 ▲사회적경제담당관 신수정 ▲민방위담당관 김병기 ▲청년정책반장 김홍찬 ▲제조업산업혁신과장 안형준 ▲전략사업기반과장 오경희 ▲금융투자과장 이현주 ▲미디어콘텐츠산업과장 김홍진 ▲복지정책과장 하영태 ▲지역돌봄복지과장 박태주 ▲장애인복지정책과장 홍남기 ▲교통정책과장 김규룡 ▲택시정책과장 정한호 ▲물류정책과장 조영창 ▲보행정책과장 김인숙 ▲환경정책과장 윤재삼 ▲기후대기과장 김정선 ▲인사과장 민수홍 ▲자치행정과장 강석 ▲재무과장 권순기 ▲올림픽추진과장 박진용 ▲안전총괄과장 유재명 ▲주택정책과장 김선수 ▲균형발전정책과장 김희갑 ▲서부공원녹지사업소장 이용우 ▲인권담당관 권명희 ▲시의회사무처 의사담당관 박지향 ▲상수도사업본부 요금관리부장 안병희 ▲강서수도사업소장 박기용 ▲강동수도사업소장 김명용 ▲인재개발원 인재기획과장 조완석 ▲서울역사박물관 경영지원부장 장화영 ▲서울시립미술관 경영지원부장 이상국 ▲1인가구특별대책추진단 특별대책1반장 임지훈 ▲1인가구특별대책추진단 특별대책2반장 김경원 ▲권익보호담당관 직무대리 서은경 ▲소상공인플랫폼담당관 직무대리 강남태 ▲청년사업반장 이영미 ▲창업정책과장 직무대리 임재근 ▲캠퍼스타운활성화과장 직무대리 강준령 ▲바이오AI산업과장 직무대리 양지호 ▲주차계획과장 직무대리 김형규 ▲역사문화재과장 직무대리 이희숙 ▲대기정책과장 직무대리 하동준 ▲교육플랫폼추진반장 김지혜 ▲한강사업본부 운영부장 직무대리 이상이 ▲서대문구 윤석환 ▲국제교류담당관 김윤하 ▲재정담당관 권태규 ▲양성평등정책담당관 김기현 ▲노동정책담당관 장영민 ▲광화문광장기획반장 사창훈 ▲시민참여과장 김미정 ▲시민숙의예산과장 정진일 ▲사회협력과장 장청락 ▲지역공동체과장 최순옥 ▲갈등관리협치과장 이동식 ▲미디어재단 tbs 파견 신현준

◇기술·연구직 4급 인사 ▲코로나19대응지원과장 정지애 ▲공공개발추진반장 양병현 ▲품질시험소장 이도우 ▲시설안정과장 송종훈 ▲건설혁신과장 이경우 ▲교량안전과장 조현석 ▲남부도로사업소장 차창훈 ▲강서도로사업소장 김용제 ▲전략사업과장 김장수 ▲공동주택지원과장 홍선기 ▲주거정비과장 임인구 ▲재정비촉진사업과장 김형석 ▲전략계획과장 오장환 ▲도시관리과장 양준모 ▲도시빛정책과장 이문주 ▲주거환경과장 이동일 ▲도심권사업과장 이상면 ▲공원조성과장 하재호 ▲조경과장 안수연 ▲중랑물재생센터소장 최규동 ▲도시기반시설본부 토목부장 임춘근 ▲광암아리수정수센터소장 이달영 ▲뚝도아리수정수센터소장 김훤기 ▲성북구 이창구 ▲마포구 윤호중 ▲강남구 정제호 ▲강남구 진조평 ▲보건환경본부 식품의약품부장 황인숙 ▲녹색에너지과장 직무대리 문인기 ▲자연생태과장 직무대리 이용남 ▲친환경급식과장 직무대리 강문종 ▲식품정책과장 직무대리 정진숙 ▲서북병원 약재부장 직무대리 조경숙 ▲구의아리수정수센터소장 직무대리 윤준성 ▲동북권사업과장 직무대리 오대중 ▲서대문구 함명수 ▲주택공급과장 직무대리 하대근 ▲주거재생과장 직무대리 장양규 ▲한옥정책과장 직무대리 신명승 ▲서울물연구원 수도연구부장 안재찬 ▲강남농수산물검사소장 윤은선 ▲동대문구 김만호 ▲광진구 이권구 ▲강서구 박승길 ▲건축기획과장 박순규 ▲공공주택과장 명노준 ▲지역건축안전센터장 안중옥 ▲도시공간기획과장 김동구 ▲도시활성화과장 김용학 ▲동남권사업과장 김성기 ▲서부권사업과장 김종호 ▲광화문광장사업반장 임창수

박종일 기자 dream@asiae.co.kr